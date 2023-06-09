Здоровье 09 июня 2023, 16:08 Кардиолог Кореневич назвала гречку самой полезной кашей для сосудов

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Гречневая каша, которая имеет низкий гликемический индекс, является самой полезной для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич, сообщил «Царьград».

По словам специалиста, продукт способствует выведению лишнего холестерина из организма.

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Самым полезным способом приготовления гречки является замачивание крупы на ночь в кефире или в воде.

Врач порекомендовала добавить гречневую кашу в свой рацион и есть на завтрак вместе с белковой пищей.