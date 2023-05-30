Здоровье 30 мая 2023, 18:30 Кардиолог Копылов: боли в левой половине грудной клетки могут быть проявлениями инфаркта

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Болевые ощущения в левой половине грудной клетки могут указывать на угрозу развития инфаркта миокарда. Об этом сообщил врач-кардиолог Филипп Копылов в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, также проявлениями заболевания могут быть неприятные ощущения тяжести в груди, которые отдают в руку или спину. Кроме того, о развитии инфаркта будет сигнализировать неравномерное сердцебиение.

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Врач отметил, что интенсивные боли в груди с подозрением на нарушение поступления крови к сердцу должны стать поводом для обращения к врачу.