Здоровье 28 июля 2023, 19:04 Кардиолог Конев заявил, что энергетики смертельно опасны

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Энергетические написки истощают нервную систему человека и могут быть смертельно опасны, особенно, когда речь идет о детях и подростках. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

Он подчеркнул, что при чрезмерном потреблении таких напитков может возникнуть аритмия. А она, в свою очередь, нередко становится причиной внезапной остановки сердца и последующей смерти.

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