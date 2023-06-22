Здоровье 22 июня 2023, 18:51 Кардиолог Конев рассказал, что при сжимающих болях в груди нужно немедленно обратиться к врачу

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Сжимающие боли в груди могут говорить о серьезных сердечно-сосудистых проблемах. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, колющие боли не так опасны. Обычно они не говорят о серьезных проблемах со здоровьем. А вот при давящих или сжимающих нужно обязательно обратиться к врачу.

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«Боли, которые иррадиируют, то есть отдают в лопатку, в верхнюю челюсть. Боли, которые усиливаются при физической нагрузке. Ощущение сердцебиения, ощущение перебоев в сердце, когда сердце как бы замирает», — отметил Конев.

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