Здоровье 11 декабря 2023, 19:17 Кардиолог Конев рассказал, что хруст в суставах может говорить о гипотонии

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Пониженное давление, или гипотония, обычно сопровождается слабостью, сонливостью и головной болью. Но иногда на нее указывают и друге симптомы. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев.

Он объяснил, что о пониженном давлении также может говорить хруст в суставах. Потому что частым спутником гипотонии является хондродисплазия соединительных тканей и нарушения в работе почек.

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«Один из них — синдром слабости соединительной ткани. У молодых гипотоников, как правило, наблюдается хруст в суставах при сгибании конечностей», — отметил врач.

Он посоветовал обратиться к врачу, если хруст сопровождается слабость и головокружением.

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