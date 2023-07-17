Здоровье 17 июля 2023, 16:43 Кардиолог Конев призвал с осторожностью принимать статины из-за большого количества побочных эффектов

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Статины сейчас назначают большинству возрастных пациентов, потому что они помогают в борьбе с такими заболеванием, как атеросклероз, но нельзя принимать их бездумно и всем подряд. Об этом Pravda.Ru рассказал врач-кардиолог, гериатр, доктор медицинских наук Юрий Конев.

По его словам, атеросклероз бывает двух типов. И если в первом из-за болезни образуются бляшки, при которых помогут статины, то второй приводит к кальцинозу. И в этом случае данные препараты бессильны. Но могут вызвать неприятные и опасные побочные эффекты. Поэтому нужно внимательно взвешивать все обстоятельства, прежде чем назначать лекарство.

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«И тут польза-вред должен взвешиваться в каждом случае индивидуально. Фармкомпании заработали на этом уже триллионы долларов на этих статинах и не хотят прислушиваться к мнению некоторых врачей», — рассказал Юрий Конев.

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