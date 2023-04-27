Здоровье 27 апреля 2023, 14:38 Кардиолог Конев посоветовал россиянам следить за давлением во время тренировок в бассейне

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Перед посещением бассейна необходимо посетить специалиста, который проведет осмотр и в случае одобрения выдаст специальное разрешение на посещение тренировок. Об этом сообщил врач-кардиолог Юрий Конев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, во время водных занятий человек должен следить за тем, чтобы его пульс не превышал 120 биений в минуту, а давление не понижалось.

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Врач отметил, что основной причиной смерти при плавании в бассейне являются нарушения сердечного ритма, которые очень сложно обнаружить в молодом возрасте.