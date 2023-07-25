Здоровье 25 июля 2023, 16:35 Кардиолог Конев посоветовал использовать нитроглицерин для борьбы с болями в сердце

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Боль в сердце может вызывать серьезное беспокойство. Врач-кардиолог Юрий Конев рассказал, как бороться с таким состоянием. Об этом сообщил NEWS.ru.

Специалист посоветовал в таком случае использовать нитроглицерин. Он способен бороться со всеми причинами, которые вызывают болезненные ощущения в области сердца. Также важно не отказываться от посещения врача, если вас стали беспокоить болезненные ощущения.

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«При появлении боли в сердце нужно обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат. На первом месте по эффективности можно назвать нитроглицерин в различных формах», — рассказал кардиолог.