Кардиолог Конев назвал причины частых инфарктов среди молодежи

В последнее время молодые люди все чаще стали страдать от инфарктов. Врач-кардиолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, с чем это связано. Об этом сообщило Ura.ru.

По словам медика, причина заключается в неправильном образе жизни. Например, плохое питание вызывает нарушение липидного обмена, что провоцирует образование бляшек на стенках сосудов.

«Когда верхняя часть бляшки разрывается, образуется зона тромбоза, а он уже перекрывает сосуд. Как молодеет атеросклероз, так молодеет и инфаркт», — рассказал медик.