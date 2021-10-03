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    03 октября 2021, 01:10

    Кардиолог Конев назвал преувеличенной опасность «барической горы»

    Дарья Бунякова

    Метеочувствительных жителей Москвы предупредили о сильном увеличении атмосферного давления. При этом кардиолог Юрий Конев заявил, что опасность «барической горы» преувеличена.

    Кардиолог Конев назвал преувеличенной опасность «барической горы»

    По словам медика, метеочувствительных людей насчитывается не так уж и много. Большинство же спокойно переносят повышение атмосферного давления

    «Те люди, которые действительно реагируют на повышение и понижение давления, просто должны обратиться к врачу и подкорректировать дозу своего лечения. Угроза повышения артериального давления кажется мне преувеличенной», — сказал Конев РЕН ТВ.

    Он добавил, что при изменении погоды у метеочувствительных людей происходит понижение или повышение артериального давления.

    Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в ближайшие дни в Москве сильно увеличится атмосферное давление. Синоптики ожидают появления «барической горы». Значения будут на 20-22 миллиметра выше нормы. Такое высокое давление сравнимо с погружением в шахту глубиной около 220 метров. Снижаться атмосферное давление начнет только с 6 октября.