Кардиолог Конев назвал преувеличенной опасность «барической горы»

Метеочувствительных жителей Москвы предупредили о сильном увеличении атмосферного давления. При этом кардиолог Юрий Конев заявил, что опасность «барической горы» преувеличена.

По словам медика, метеочувствительных людей насчитывается не так уж и много. Большинство же спокойно переносят повышение атмосферного давления

«Те люди, которые действительно реагируют на повышение и понижение давления, просто должны обратиться к врачу и подкорректировать дозу своего лечения. Угроза повышения артериального давления кажется мне преувеличенной», — сказал Конев РЕН ТВ.

Он добавил, что при изменении погоды у метеочувствительных людей происходит понижение или повышение артериального давления.

Ранее центр погоды «Фобос» сообщил, что в ближайшие дни в Москве сильно увеличится атмосферное давление. Синоптики ожидают появления «барической горы». Значения будут на 20-22 миллиметра выше нормы. Такое высокое давление сравнимо с погружением в шахту глубиной около 220 метров. Снижаться атмосферное давление начнет только с 6 октября.