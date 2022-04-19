Кардиолог Конев дал советы, которые помогут сохранить сердце здоровым

Врач-кардиолог, геронтолог Юрий Конев рассказал россиянам, как сохранить сердце в отличном состоянии и каких ошибок стоит избегать для его правильной работы. Об этом написало ИА Nation News.

Эксперт посоветовал пожилым людям не вставать с кровати резко. По его словам, такой подъем может привести к снижению давления.

«Утренняя зарядка не вредна для людей, если она не сопровождается упражнениями большой интенсивности. А легкая разминка для того, чтобы немного размять мышцы и кровоток, не повредит», — сообщил медик.

Для того, чтобы сердце работало правильно, нужно делать не менее 10 тысяч шагов в день в молодом возрасте. В пожилом можно ограничиться восемью тысячами шагов.

Также человек должен спать в темное время суток, чтобы вырабатывался гормон мелатонин. Именно он способствует адаптации организма к внешней среде. Кроме того, врач посоветовал правильно питаться и не переедать.