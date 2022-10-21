Кардиолог Кондрахин рассказал, как распознать скрытый инфаркт | 360°

Здоровье 21 октября 2022, 10:40 Кардиолог Кондрахин рассказал, как распознать скрытый инфаркт

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Инфаркт не всегда проявляется болью в груди, иногда он может «маскироваться», а симптомами может быть боль в разных частях тела. Об этом Ura.ru рассказал кардиолог, клинический фармаколог, терапевт Андрей Кондрахин.

При инфаркте может заболеть рука, поясница или живот. Сильные боли могут указывать на проблемы с сердцем. Врач добавил, что если боль в грудной клетке все-таки есть, с ней обязательно нужно обращаться к врачу.

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«Лучше приехать с невралгией в скорую, чем пропустить инфаркт», — отметил Кондрахин.

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