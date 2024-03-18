Здоровье 18 марта 2024, 17:22 Кардиолог Кондрахин рассказал, что тонометры выдают неправильные результаты из-за неверно расположенной манжеты

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Все тонометры примерно одинаковые, каждый из них может иметь от 3% до 5% погрешности, поэтому при выборе нужно ориентироваться на свой кошелек и необходимость в дополнительных функциях. Таким мнением поделился кардиолог Андрей Кондрахин, передала «Вечерняя Москва».

Он объяснил, что тонометры делятся на два типа. Одни надеваются на предплечье, другие — на плечо. Разница в том, что первые рекомендуются к использованию только людям до 40 лет. Что касается вторых, то все они действуют по одному принципу. Порой тонометры показывают неверные результаты, но это, как правило, происходит из-за того, что была неправильно наложена манжета прибора.

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«Глобально все тонометры одинаковые, поэтому важно выбирать по комфортной цене, необходимости дополнительных функций, компактности и мобильности», — объяснил врач.

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