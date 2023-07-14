Здоровье 14 июля 2023, 12:42 Кардиолог Колиев заявил, что регулярные занятия спортом на протяжении года для пожилых помогут омолодиться на 15 лет

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев в разговоре с РИАМО порекомендовал пожилым людям не забрасывать физические упражнения.

По его словам, занятия спортом помогают укрепить мышцы, костную ткань, снизить вероятность падения и увеличить повседневную независимость.

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Если человек на протяжении года будет регулярно тренироваться, то он сможет почувствовать себя на 10-15 лет моложе, передает Neva.Today.