Здоровье 14 июля 2023, 13:41 Кардиолог Колиев: если человек во время тренировки может разговаривать без одышки, то это подходящая для него нагрузка

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Врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Вячеслав Колиев в разговоре с изданием РИАМО рассказал, как оценить интенсивность нагрузки во время тренировки.

По словам эксперта, если человек во время тренировки может разговаривать без одышки, значит, для него эта нагрузка умеренная.

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Медик отметил, что люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, не должны вести малоподвижный образ жизни. Для них он намного более опасен, чем нагрузки низкого и умеренного уровня.