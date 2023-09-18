Здоровье 18 сентября 2023, 16:00 Кардиолог Клодас: употребление селедки укрепит здоровье сердца

Читать 360tv в

Добавление в рацион сельди необходимо для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Об этом рассказала кардиолог Элизабет Клодас, сообщил сайт Neva.Today.

По словам специалиста, в продукте содержится большое количество омега-3 жирных кислот, которые разжижают кровь и препятствуют образованию тромбов. Кроме того, поддержать сердечно-сосудистую систему в тонусе помогут семена чиа, шпинат и дикий рис.

Реклама

Врач отметила, что такие рекомендации по питанию в сочетании с активным образом жизни станут залогом долголетия.