Здоровье 31 августа 2023, 16:12 Кардиолог Кадин: стрессы ослабляют способность сердца поддерживать адекватную терморегуляцию

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Хронические стрессы и дополнительные нагрузки ослабляют способность сердца поддерживать адекватную терморегуляцию организма. Об этом сообщил врач-кардиолог Сергей Кадин в беседе с Life.

По словам специалиста, самым комфортным для человека считается диапазон от +18 до +25 градусов. Если же температура выходит за эти рамки, сердце начинает испытывать дополнительную нагрузку.

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Врач отметил, что нарушения терморегуляции могут спровоцировать сердечный приступ или гипертонический криз.