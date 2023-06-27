Здоровье 27 июня 2023, 18:02 Кардиолог Кадин предостерег гипертоников от посещения бани

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Убеждение в том, что баня позволяет нормализовать давление и в целом полезна для гипертоников, — это миф. Об этом Life рассказал кардиолог клиники «Евроонко», кандидат медицинских наук Сергей Кадин.

Он отметил, что для здорового человека походы в баню действительно могут быть своего рода тренировкой для сосудов. Но для человека с повышенным давлением — серьезный риск. В частности, высокие температуры могут спровоцировать гипертонический криз.

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«Таким образом, при гипертонической болезни баня уместна, но только в спокойный период и небольшими дозами», — отметил врач.

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