Здоровье 14 марта 2023, 13:50 Кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, какой пульс у пожилых вызывает опасение

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Повышенный пульс у пожилых людей может быть очень опасен, потому что в результате этого нарушается кровоснабжение сердца. Об этом «Москве 24» рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

По ее словам, уже 80 ударов в минуту — это слишком частый пульс для людей в возрасте. Лучше, чтобы он был пореже, идеальным считается 60-70 ударов в минуту.

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Дело в том, что при слишком частом пульсе нарушается кровоснабжение сердца по коронарному синусу. А так как у пожилых бывают бляшки и атеросклероз, то частые сокращения могут привести к инфаркту.

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«Если пульс частит, то есть он выше 80, нужно пить специальные лекарства. Они имеют ряд противопоказаний, поэтому их обычно подбирает врач», — заявила Юлия Маршинцева.

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