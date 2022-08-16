Кардиолог Иванов рассказал, какие исследования помогут узнать о состоянии сердца

Многие люди ежегодно проходят ЭКГ для того, чтобы удостовериться в здоровье сердца. Однако данный метод является не самым эффективным. Таким мнением поделился врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук, эксперт и ведущий телеканала «Доктор» Константин Иванов. Об этом сообщил сайт kp.ru.

«На самом деле, есть крупные исследования, которые показывают: ценность рутинной ежегодной электрокардиограммы крайне сомнительна», — пояснил медик.

По словам специалиста, люди, которые придерживаются здорового образа жизни и не страдают от проблем с сердцем, не нуждаются в проведении ЭКГ. Процедура необходима лишь в том случае, когда существуют конкретные жалобы на самочувствие.

В целях профилактики вместо ЭКГ врач порекомендовал делать УЗИ сердца. Обследование покажет, существуют ли поводы для беспокойства.