Здоровье 24 апреля 2023, 12:37 Кардиолог Иванов рассказал, что синдром разбитого сердца у женщин похож на инфаркт

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Заведующий центром кардиологии и терапии НКЦ 3 РГЦХ им. Петровского Константин Иванов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» объяснил, что означает синдром разбитого сердца у женщин.

Как отметил медик, по симптомам это состояние похоже на инфаркт миокарда, и чаще всего его вызывает сильный стресс.

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«Хочу напомнить, что стресс впереди планеты всей. Конечно, есть масса психологов, есть масса препаратов, есть масса заменителей счастья какого-либо, но самый большой двигатель счастья — это мы сами», — сообщил кардиолог.

По его словам, этот синдром идет непосредственно от головы, а не от коронарных артерий. На все инфаркты в мире приходится около 2% этого синдрома, резюмировал Иванов.