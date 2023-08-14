Здоровье 14 августа 2023, 13:35 Кардиолог Иванов посоветовал заниматься спортом для нормализации давления

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После 40 лет очень важно уделять внимание своему давлению. Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, к. м. н., врач-кардиолог Константин Иванов рассказал, как позаботиться о своем здоровье, передал сайт kp.ru.

Специалист отметил, что большую роль на давление оказывают физические нагрузки. Особенно полезными являются аэробные упражнения, так как они насыщают кровь кислородом. Среди них — ходьба быстрым шагом, бег трусцой, плавание, катание на лыжах и на коньках.

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Также полезными будут статические усилия, такие как приседание у стены, подъем ног в положении лежа или сидя, планка.

«Заметить снижение давления можно уже через две недели регулярных тренировок», — отметил врач.