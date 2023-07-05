Здоровье 05 июля 2023, 16:53 Кардиолог Иванов порекомендовал не пить слишком много воды в жаркую погоду людям с проблемами сердца

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Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра № 3 РНЦХ им. академика Б. В. Петровского, врач-кардиолог Константин Иванов в разговоре с kp.ru объяснил, почему во время жары сердечникам не рекомендуется пить слишком много жидкости.

По словам медика, во время зноя усиленно работает система терморегуляции организма, а также растет нагрузка на кровеносные сосуды. Люди с проблемами сердца могут столкнуться с обострением имеющихся заболеваний.

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Кардиолог добавил, что норму питьевого режима для каждого конкретного пациента может определить только врач.