08 февраля 2023, 11:03
Кардиолог Иван Ликов рассказал об опасных способах повышать давление
Гипотоники нередко повышают упавшее давление соленой едой или физической нагрузкой, но это может быть небезопасно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-кардиолог Центральной клинической больницы Управделами президента РФ Иван Ликов.
По его словам, соленой пищей можно поднимать себе давление только совершенно здоровым людям, у которых гипотония — единственная проблема. Потому что, если низкое давление — следствие другого заболевания, например, сердечной недостаточности, такой способ навредит.
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«Еще одна популярная рекомендация — повышать артериальное давление с помощью активных аэробных физических нагрузок. Но прежде чем приступить к тренировкам, следует пройти медицинское обследование», — сказал Иван Ликов.
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Он также добавил, что при измерении давления нужно не только ориентироваться на показатели тонометра. Важно также смотреть на самочувствие и отталкиваться от него.
Врачи
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