Здоровье 08 февраля 2023, 11:03 Кардиолог Иван Ликов рассказал об опасных способах повышать давление

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Гипотоники нередко повышают упавшее давление соленой едой или физической нагрузкой, но это может быть небезопасно. Об этом «Москве 24» рассказал врач-кардиолог Центральной клинической больницы Управделами президента РФ Иван Ликов.

По его словам, соленой пищей можно поднимать себе давление только совершенно здоровым людям, у которых гипотония — единственная проблема. Потому что, если низкое давление — следствие другого заболевания, например, сердечной недостаточности, такой способ навредит.

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«Еще одна популярная рекомендация — повышать артериальное давление с помощью активных аэробных физических нагрузок. Но прежде чем приступить к тренировкам, следует пройти медицинское обследование», — сказал Иван Ликов.

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Он также добавил, что при измерении давления нужно не только ориентироваться на показатели тонометра. Важно также смотреть на самочувствие и отталкиваться от него.