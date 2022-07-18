Кардиолог Хорошев рассказал, почему объятия приносят пользу здоровью

Сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев заявил, что объятия улучшают здоровье за счет того, что во время них у человека снижается спазм капилляров, а также уровень тревожности. Об этом написал Ura.ru.

По словам медика, объятия способствуют выводу шлаков и выработке гормонов счастья.

«Объятия или прикосновения — это величайшая сила. Вырабатываются эндорфин и окситоцин. Это повышает степень доверия к тому, с кем обнимаешься, если этот человек как минимум тебе приятен. Такие прикосновения уменьшают ощущение тревожности и вызывают отчетливое ощущение удовлетворения. Вырабатывается серотонин, дофамин — это гормоны покоя и уравновешенного состояния. Отсюда уменьшается спазм капилляров. Доступ артериальной крови к тканям и органам увеличивается. Усиливается кислородное снабжение, питание всевозможными минералами и витаминами», — добавил врач.

Хорошев отметил, что за счет вывода шлаков в организме снижается вероятность развития заболеваний, в том числе артериальной гипертензии.