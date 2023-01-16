Здоровье 16 января 2023, 17:47 Кардиолог Хорошев рассказал, какие симптомы могут говорить о серьезных проблемах с сердцем Кардиолог Хорошев заявил, что беспричинная слабость говорит о проблемах с сердцем

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Некоторые редкие симптомы могут говорить о серьезных проблемах с сердцем. Сердечно-сосудистый хирург и кардиолог Владимир Хорошев рассказал, на что стоит обратить внимание, передала «Вечерняя Москва».

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Специалист пояснил, что стоит обратить внимание на беспричинную общую слабость, кашель, сильную отдышку, перебои в сердце, ощущение тяжести за грудиной, боль, которая ощущается в левом плече, предплечье, левой руке или лопатке. При этом медик посоветовал не заниматься самолечением. При первых признаках сердечно-сосудистых заболеваний стоит незамедлительно посетить врача-кардиолога, написал RT.