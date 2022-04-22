Кардиолог Хорошев предупредил о возможном тромбозе при поцелуях

Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев предупредил россиян о смертельной опасности поцелуев в шею. По его словам, такие действия могут привести к тромбозу, написал сайт Ura.ru.

«Если кто-то вопьется кому-то в шею в области яремной вены, это представляет опасность. Эти вены поверхностны, крупные, большого диаметра. При поцелуе в засос, действительно, могут образовываться тромбы, которые могут привести к фатальным последствиям. Они могут попасть в камеры сердца и подключичные вены, что может привести к очень тяжелым последствиям, в том числе летальным», — сообщил Хорошев.

При этом кардиолог добавил, что обычные поцелуи в губы являются не только безопасными, но и полезными. У человека вырабатываются гормоны удовольствия и счастья. Он отметил, что диаметр вен губ и десен не позволяет отрываться тромбам.