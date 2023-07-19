19 июля 2023, 12:40
Кардиолог Хачирова рассказала, что абрикосы могут стать дополнительным источником калия для сердца
Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог Асият Хачирова в разговоре с радиостанцией Sputnik рассказала, что в составе абрикоса содержится много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний.
Бытует мнение, что абрикосы нужно есть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. По словам медика, существующую болезнь нельзя вылечить фруктом, но абрикос действительно станет хорошим источником калия для сердца.
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Хачирова уточнила, что норму калия одними абрикосами добрать не получится.
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