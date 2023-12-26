Здоровье 26 декабря 2023, 12:22 Кардиолог Хачирова: людям с болезнями сердца не стоит полностью отказываться от кофе

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нет смысла полностью исключать кофе из рациона. В этом случае достаточно будет определить конкретно свою дозировку, сообщила врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, появление тревожности, тремора и частого сердцебиения после очередной чашки кофе позволит понять, что она была лишней. Если человек не испытывает дискомфорт от одной-двух чашек в день, их смело можно оставлять в рационе.

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Людям с болезнями сердца, которые не готовы ограничиваться безопасным количеством напитка, врач посоветовала обратить внимание на цикорий и декаф (кофе без кофеина).