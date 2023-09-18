Здоровье 18 сентября 2023, 11:07 Кардиолог Хачирова: йога и плавание укрепят сердечную мышцу

Читать 360tv в

Занятия йогой и плаванием позволят улучшить кровообращение, укрепить сердечную мышцу и увеличить частоту сердечных сокращений. Об этом сообщила врач-кардиолог Асият Хачирова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, полезными для здоровья сердца также считаются силовые и интервальные тренировки, которые помогают укрепить мышечный корсет. Кроме того, положительный эффект оказывают бег, катание на велосипеде, скандинавская ходьба и аэробика.

Реклама

Врач отметила, что снижению артериального давления и уровня стресса способствуют занятия стретчингом.