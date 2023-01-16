16 января 2023, 21:13
Кардиолог Гуттманн рассказал, какие продукты помогают бороться с болезнями сердца
Кардиолог Гуттманн посоветовал есть фрукты, чтобы снизить риск развития болезней сердца
Правильное питание способно значительно снизить риск развития болезней сердца. Консультант-кардиолог Оливер Гуттманн рассказал, какие продукты стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил Live24.ru со ссылкой на Express.
Специалист пояснил, что для укрепления сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять больше фруктов и овощей. Полезны для здоровья цельнозерновые культуры, орехи, рыба, птица и растительные масла.
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Гуттманн также посоветовал воздержаться от алкоголя и сократить употребление соли, написало РИА ФАН.
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