Здоровье 16 января 2023, 21:13 Кардиолог Гуттманн рассказал, какие продукты помогают бороться с болезнями сердца Кардиолог Гуттманн посоветовал есть фрукты, чтобы снизить риск развития болезней сердца

Читать 360tv в

Правильное питание способно значительно снизить риск развития болезней сердца. Консультант-кардиолог Оливер Гуттманн рассказал, какие продукты стоит добавить в свой рацион. Об этом сообщил Live24.ru со ссылкой на Express.

Специалист пояснил, что для укрепления сердечно-сосудистой системы необходимо употреблять больше фруктов и овощей. Полезны для здоровья цельнозерновые культуры, орехи, рыба, птица и растительные масла.

Реклама

Гуттманн также посоветовал воздержаться от алкоголя и сократить употребление соли, написало РИА ФАН.

Реклама