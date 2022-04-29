Кардиолог Грачев: при гипертонии необходимо сдать биохимию крови

Кардиолог Андрей Грачев рассказал, что биохимия крови является важным анализом при гипертонии. Об этом сообщила газета «Известия».

По данным РИА ФАН, это исследование помогает оценить факторы сердечно-сосудистого риска. Анализ должен быть углубленным, с такими показателями, как, например, креатинин и глюкоза.

«Стоит отметить, что при обследовании практически любого кардиологического пациента проводится общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимические и коагулологические исследования (коагулограмма) крови», — подчеркнул Грачев.