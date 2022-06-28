Кардиолог Гаврилова рассказала, для каких людей опасна жара

Жара может быть опасна для людей, которые страдают от сердечной недостаточности и нарушений ритма сердца. Такой информацией поделился главный врач Скандинавского центра здоровья, доктор медицинских наук, врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Об этом сообщили «Известия».

Специалист подчеркнула, что безопасной для здоровья температура от 18 до 20 градусов. При этом отхождения от этой нормы повышают риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

«В группе наибольшего риска оказываются пациенты с сердечной недостаточностью и нарушениями ритма сердца. Воздействие жары в негативном плане наступает гораздо быстрее, чем воздействие холодных температур», — пояснила медик.