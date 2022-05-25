Кардиолог Габинский заявил, что кофе следует пить в первой половине дня

Профессор, заведующий кафедрой кардиологии Уральского государственного медицинского университета, действительный член РАЕН, член президиума правления РКО Ян Габинский порекомендовал пить кофе, а также напитки, содержащие кофеин, в первой половине дня. Об этом сообщил Ura.ru.

«Если давление резко не повышается можно пить. И лучше это делать в первой половине дня. При склонности к повышенному артериальному давлению лучше выбирать безкофеиновый вариант. Рекомендация та же, пить предпочтительнее в первой половине дня», — сказал кардиолог.

По словам профессора, кофе помогает при упадке сил, а также улучшает кровообращение мозга.

«Мнение кардиологов относительно кофе в последнее время изменилось. Этот напиток вызывает и положительные моменты. Все зависит от человека, который его пьет. Он улучшает кровообращение головного мозга, помогает при упадке сил, а если снижено артериальное давление, позволяет сохранить бодрость на протяжении дня», — отметил Габинский.