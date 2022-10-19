Кардиолог Габинский: смерть у молодых людей чаще всего наступает из-за поражения коронарных сосудов | 360°

Здоровье 19 октября 2022, 14:08 Кардиолог Габинский: смерть у молодых людей чаще всего наступает из-за поражения коронарных сосудов

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Почетный кардиолог РФ, руководитель Уральского института кардиологии профессор Ян Габинский в разговоре с изданием e1.ru заявил, что чаще всего молодые люди в возрасте 30 лет умирают от поражения коронарных сосудов.

Статистика показывает, что смертность из-за болезней сердечно-сосудистой системы в России лишь увеличивается с годами.

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«У нас эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, в России смертность от болезней системы кровообращения высокая», — процитировало РИА ФАН сообщение врача.

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Габинский посоветовал вовремя проходить медобследование, чтобы на ранних стадиях можно было выявить проблемы и, по возможности, устранить их.