Кардиолог Фридман назвал риск для развития деменции

Кардиолог Бен Фридман рассказал, что люди с аритмией более подвержены риску развития деменции. Об этом сообщило издание «Профиль» со ссылкой на The Canberra Times.

По данным ИА Nation News, нарушения сердечного ритма негативно влияют на работу мозга, что может привести к деменции.

«Прогнозы показывают, что число людей с мерцательной аритмией увеличится на 150% в течение следующих четырех десятилетий, а заболеваемость деменцией будет удваиваться каждые шесть лет», — рассказал Фридман.

Кроме того, факторами риска являются пожилой возраст, гипертония, ожирение и злоупотребление алкоголем. Профилактикой заболевания могут быть препараты, которые разжижают кровь, заключил врач.

Ранее врач Юрий Оболонский заявил, что учащенное сердцебиение может быть признаком постковидного синдрома. Он отметил, что пациенты, перенесшие коронавирус, могут замечать, что их пульс в спокойном состоянии — 90 ударов в минуту. Кроме того, последствия могут быть и в психологическом плане.