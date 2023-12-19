Здоровье 19 декабря 2023, 13:15 Кардиолог Фомичева сообщила, что чаще всего инфаркт миокарда происходит из-за возникшего тромбоза коронарной артерии

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Чаще всего инфаркт миокарда происходит из-за внезапно возникшего тромбоза коронарной артерии на поверхности разорвавшейся атеросклеротической бляшки. Об этом изданию «Газета.ru» сообщила врач-кардиолог Анастасия Фомичева.

Стабилизировать ситуацию в данном случае можно лишь в том случае, если медики прибудут на помощь в течение 60-90 минут, написал «ФедералПресс».

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Как добавила медик, чаще инфаркты случаются у мужчин средних лет. В последнее время инфаркт миокарда настигает мужчин в молодом возрасте.