Здоровье 26 февраля 2024, 11:34 Кардиолог Фомичева назвала нерегулярный прием лекарств главной ошибкой гипертоников

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Пить таблетки только тогда, когда повышается давление, а не по назначенной врачом схеме, неправильно. Об этом «Газете.Ru» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева.

Она объяснила, что лекарства важно пить каждый день, строго так, как выписал врач. В противном случае лечение просто перестает действовать.

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«Гипотензивную терапию необходимо принимать ежедневно, по схеме, назначенной врачом, даже если утром, казалось бы, нормальное артериальное давлению», — добавила врач.

Как добавило «ФедералПресс», также категорически запрещено уменьшать дозировку препаратов. Это также может негативно сказаться на лечении в целом.

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