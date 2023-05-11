Здоровье 11 мая 2023, 00:49 Кардиолог Ерина рассказала, кому грозит риск развития атеросклероза и гипертонии Кардиолог Ерина заявила, что 30-летние жители Петербурга попали в группу риска гипертонии

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Мужчины из Санкт-Петербурга, чей возраст превышает 30 лет, стали чаще заболевать атеросклерозом и гипертонией. Такой информацией поделилась заместитель главного врача Мариинской больницы по клинико-экспертной работе, кандидат медицинских наук, доцент, врач-кардиолог Марина Ерина. Об этом сообщили «Невские новости».

При этом ранее с такими заболеваниями сталкивались мужчины возрастом старше 55 лет. У женщин же риск заболеть сердечными заболеваниями значительно ниже.

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«Женщины, как правило, до наступления менопаузы находятся в меньшей группе риска за счет женских половых гормонов, являющихся естественными протекторами от атеросклеротических процессов», — отметила Ерина.