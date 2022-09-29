Кардиолог Дупляков рассказал россиянам, как избежать инфаркта и инсульта | 360°

Здоровье 29 сентября 2022, 11:01 Поделиться Telegram

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Viber Кардиолог Дупляков рассказал россиянам, как избежать инфаркта и инсульта Врач Дупляков: тренировки, отказ от вредных привычек помогут избежать инфаркта и инсульта РИА Новости

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Директор НИИ кардиологии СамГМУ, профессор Дмитрий Дупляков заявил, что избежать сердечно-сосудистых заболеваний можно с помощью тренировок, отказа от вредных привычек, а также регулярного посещения медицинских специалистов в целях профилактики. Об этом написал RT.

«Профилактика инфаркта миокарда включает в себя физические тренировки, регулярное потребление чистой воды, рациональное питание, отказ от вредных привычек, положительный эмоциональный настрой и периодические профилактические посещения врача. Медикаментозная профилактика (только по рекомендации врача) может включать препараты, снижающие артериальное давление, уровень холестерина в крови, антиагреганты, препараты, снижающие уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом», — сказал медик.

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Вопреки распространенному мнению инфаркт и инсульт может быть не только у взрослых и пожилых людей, но и у молодых. С этими болезнями также могут столкнуться дети, у которых есть генетические заболевания.

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«С возрастом риск сосудистой патологии, без сомнения, увеличивается, однако не стоит забывать, что из-за социально-демографических, экономических и экологических условий заболевания все чаще возникают у лиц более молодого возраста. Также существует целый ряд редких генетических заболеваний, связанных с патологией сердечно-сосудистой системы, способствующих возникновению инфаркта и инсульта даже у детей», — резюмировал профессор.

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