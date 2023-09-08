Здоровье 08 сентября 2023, 15:24 Кардиолог Дикур рассказала, что первым признаком инфаркта является сильное давление на грудь

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При инфаркте крайне важно своевременно оказать медицинскую помощь, поэтому стоит выучить его первые признаки. Об этом рассказала кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур, передала «Вечерняя Москва».

Сначала человек чувствует сильное давление в области груди. Его сравнивают с ощущением тяжелой плиты, которую будто положили сверху. Боль при этом может отдавать в плечи и живот. В менее серьезных случаях неприятные ощущения могут концентрироваться за грудиной. При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу, добавил «Петербургский дневник».

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