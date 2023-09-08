08 сентября 2023, 15:24
Кардиолог Дикур рассказала, что первым признаком инфаркта является сильное давление на грудь
При инфаркте крайне важно своевременно оказать медицинскую помощь, поэтому стоит выучить его первые признаки. Об этом рассказала кардиолог клиники «Рассвет» Оксана Дикур, передала «Вечерняя Москва».
Сначала человек чувствует сильное давление в области груди. Его сравнивают с ощущением тяжелой плиты, которую будто положили сверху. Боль при этом может отдавать в плечи и живот. В менее серьезных случаях неприятные ощущения могут концентрироваться за грудиной. При появлении этих симптомов нужно обратиться к врачу, добавил «Петербургский дневник».
Врачи
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