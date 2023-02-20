Здоровье 20 февраля 2023, 11:57 Кардиолог Денис Соколов рассказал о симптомах аритмии

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Аритмия может возникнуть по ряду причин, от приема препаратов до серьезных нарушений работы сердца. Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Денис Соколов.

По его словам, нередко аритмия возникает при гипертонии, воспалительных процессах, анемии и других состояниях. Кроме того, ей подвержены курильщики и люди, злоупотребляющие алкоголем.

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Обычно при аритмии человек чувствует учащенное сердцебиение, дискомфорт в груди, слабость, головокружение, удушье, иногда кажется, что сердце замерло и произойдет потеря сознания. При этих симптомах нужно обязательно обратиться к врачу.

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«Все зависит от степени заболевания — врач назначает либо консервативный метод лечения с помощью медикаментов, либо кардиохирургическое вмешательство», — сказал Денис Соколов.