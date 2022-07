Кардиолог Данн заявила, что бананы помогут снизить артериальное давление

Врач-кардиолог, член медицинского экспертного совета Бриттани Данн считает, что включение в рацион питания бананов улучшит показатели артериального давления. Об этом она рассказала изданию Eat This Not That, написало ИА Nation News.

Специалист отметила, что в плодах этого растения содержатся образующие электролиты калий и магний.

«Потребление достаточного количества электролитов помогает организму поддерживать объем крови и жидкости — это помогает поддерживать нормальное кровяное давление снижать его», — процитировало издание слова диетолога.

Благодаря употреблению одного небольшого банана можно получить около 422 миллиграммов калия, что составляет около девяти процентов от рекомендуемой нормы.

При этом диетолог подчеркнула, что есть бананы нужно в умеренном количестве, поскольку можно добиться обратного эффекта.

«Слишком мало калия или слишком много натрия может повысить кровяное давление», — заключила медик.