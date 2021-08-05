Кардиолог дал советы метеозависимым

В сезоны, когда наблюдаются резкие перепады атмосферного давления, особенно тяжело приходится метеочувствительным людям. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала, как минимизировать ухудшение самочувствия во время перепадов давления. Об этом написала «Мослента».

Врач порекомендовала в периоды неустойчивой погоды добавлять в рацион побольше магния. Он содержится, например, в печени трески и кураге.

Особенно опасны препараты от давления для людей с подтвержденной вегетососудистой дистонией, у которых нарушен тонус сосудов. Им лучше проходить медосмотр и терапию каждые полгода.

«Из-за колебаний атмосферного давления у них могут начаться головные боли, выраженные головокружения и даже боли в области сердца. В данном случае речь идет о кардиалгии — боли в сердце, не связанной с поражением артерий самого сердца. Потому что сосуды головного мозга очень хорошо реагируют даже на незначительные колебания», — рассказала Маршинцева.

Некоторым метеочувствительным россиянам даже приходится менять место жительства, чтобы избежать перепадов давления, написало ИА НСН.