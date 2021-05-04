Кардиолог дал советы по борьбе с утомляемостью после коронавируса

Врач-кардиолог Елена Голухова рассказала, как избавиться от быстрой утомляемости тем, кто перенес коронавирус. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Она рассказала, что восстановление после инфекции — сложный и длительный процесс.

«Есть клиники реабилитации, есть специальные устройства, которые направлены на ликвидацию последствий дыхательной недостаточности», — рассказала Голухова.

Ранее россиян предупредили, что заложенность носа может спровоцировать опасное заболевание. Если вовремя не начать лечение, то воспалительный процесс дойдет до мозга. Об этом рассказал врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов.

Он пояснил, что нос нужен для увлажнения и согревания вдыхаемого человеком воздуха, для этого в нем расположены пазухи. При заложенности пазухи не работают. Это значит, что внутри носа начался воспалительный процесс, который может привести к синуситу. Ульянов добавил, что головная боль — это состояние пазух носа, потому что они занимают почти половину головы.

Также врач-лор Владимир Зайцев ранее объяснил, что при лечении насморка лучше отказаться от сосудосуживающих капель, которые вызывают привыкание.