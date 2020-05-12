Кардиолог дал рекомендации на случаи резких изменений погоды
Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями нужно следить за своим здоровьем во время погодных изменений. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на кардиолога Яна Габинского.
По его словам, им «нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок» и «не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления».
Он уточнил, что если принять лекарство, когда самочувствие уже ухудшилось, оно не подействует, а может только навредить.