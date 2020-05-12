Кардиолог дал рекомендации на случаи резких изменений погоды

По его словам, им «нужно избегать стрессовых ситуаций, чрезмерных физических нагрузок» и «не забыть вовремя принять лекарство, чтобы предупредить негативные последствия перепада давления».

Он уточнил, что если принять лекарство, когда самочувствие уже ухудшилось, оно не подействует, а может только навредить.