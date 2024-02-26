Здоровье 26 февраля 2024, 18:28 Кардиолог Чо развеяла миф о пользе красного вина для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Красное вино никак не помогает людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, это всего лишь миф. Об этом сообщило «ФедералПресс» со ссылкой на Daily Mail.

Врач-кардиолог Лесли Чо объяснила, что нет ни одного показательного исследования, которое бы доказало, что алкоголь полезен для сердца. Напротив, употребление спиртного может провоцировать развитие онкологических заболеваний.

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