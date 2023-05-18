Здоровье 18 мая 2023, 10:37 Кардиолог Чичков: дайвинг и скалолазание могут вызвать тромбоз

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Одними из нетипичных причин образования тромбов могут стать занятия скалолазанием и дайвингом. Об этом сообщил кардиолог Объединенной больницы с поликлиникой Управления делами Президента РФ Юрий Чичков в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, во время таких экстремальных занятий нарушается работа свертывающей системы крови, из-за чего в организме наблюдается нехватка кислорода. Также риски тромбообразования повышаются при длительных путешествиях в сидячем положении, добавил врач.

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Как сообщил сайт kp.ru, нарушению кровотока в сосудах подвержены люди с избыточным весом и вредными привычками.