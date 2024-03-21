Здоровье 21 марта 2024, 12:02 Кардиолог Борисова: регулярно испытывающие стресс люди сталкиваются с гипертонией раньше остальных

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Люди, которые постоянно находятся в стрессовом состоянии, сталкиваются с гипертонией раньше остальных. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала врач-кардиолог, доктор медицинских наук Екатерина Борисова.

Гипертония — это многофакторное заболевание, на развитие которого влияет взросление сосудов, изменения сосудистой стенки, гормональные изменения, генетический фактор.

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Медик привела в пример руководителей и менеджеров высшего звена, которые вынуждены на своей работе сталкиваться с рядом проблем. Из-за постоянного адреналина, который подбрасывает симпатическая нервная система, у них повышается давление.

Борисова посоветовала людям, которые регулярно испытывают стресс, добавить в жизнь физическую активность.