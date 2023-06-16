Здоровье 16 июня 2023, 17:58 Кардиолог Бокерия посоветовала сердечникам ходить во время полета, чтобы избежать тромбоза

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Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть осторожнее во время длительных перелетов. Об этом «Народным новостям» рассказала кардиолог Ольга Бокерия.

По ее словам, если долго сидеть без движения, возрастает риск образования тромба. Если потом резко встать, то он может оторваться и вызвать остановку сердца. Поэтому нужно периодически вставать и прогуливаться по салону.

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«На большой высоте напряжение кислорода в крови снижается и при наличии препятствия на пути кровотока, как при ИБС и других атеросклеротических поражениях, ишемия усугубляется», —отметила Бокерия.

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